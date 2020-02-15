Haberler » Spor » Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu - Spor

Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu

Hafta sonu Erzincan'da oynanacak Kars 36 Spor, Ulalar Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

15.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:36Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor maçının hakemi belli oldu
Hafta sonu 'da oynanacak 36 , Spor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 18. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Ulalar Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan'a hareket etti.

Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda 16 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.00'de oynanacak olan Ulalar Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasını Van Bölgesi hakemlerinden Sercan Karaca yönetecek. Zorlu karşılaşmada Sercan Karaca'nın yardımcılığını ise Çağlar Mert ile Berkay Diniz yapacak.

Hazırlıklarını tamamlayarak Erzincan'a hareket eden Kars 36 Spor'da hedef deplasmanda grup lideri Ulalar Spor'dan puan ve puanlar alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek. - KARS

Erzincan, Ulalar, Kars, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:42:57