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Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor' karşılaşması için Trabzon'a hareket etti.

14.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:48Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Spor' karşılaşması için 'a hareket etti.

KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda çalışmalarını tamamlayan yeşil beyazlı ekibin Trabzon yolculuğu başladı. Geceyi Trabzon'da geçirecek olan Kars 36 Spor, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 13.00'de Ahmet Suat Özyazıcı Stadında oynanacak.

Öte yandan Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş yönetecek. Aktaş'ın yardımcılıklarını ise Murat Aydın ve Ensar Alıklı yapacak. - KARS

Karadeniz, Trabzon, Kars, Spor

Kaynak: İHA

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