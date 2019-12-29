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Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi

Kars 36 Spor yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

29.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:28 Kars 36 Spor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi
36 yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden yeşil beyazlı ekip, 2'inci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü 'da kadrosuna kattığı yeni isimlerle Karslıları heyecanlandırdı. Kars 36 Spor, Düzce Spor'dan Ahmet Maran, Kemer Spor'dan Oğuz Saltabaş, Devrim Aksongur ve Kozan Spor'dan Serkan Özkan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

BAL Ligi 3. Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Kars 36 Spor ikinci yarı hazırlıkların İstanbul Beylikdüzü Spor Tesislerinde sürdürüyor. İkinci yarının ilk karşılaşmasını Erzurum Yakutiye Spor ile oynayacak.

Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte hedef şampiyonluk. Kars 36 Spor'da 2019-2020 futbol sezonu sonunda 3. Lige çıkmanın hesapları yapılıyor. - KARS

İstanbul, Kars, Spor

Kaynak: İHA

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