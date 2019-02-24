Kars 4 Yaşındaki Ceren, Kardeşini Yanmaktan Kurtardı

Kaynak: DHA

Kars'ın Bülbül Mahallesi'nde meydana gelen yangında 4 yaşındaki Ceren, 7 aylık kardeşi Asmin'i yanmaktan kurtardı. Minik kahraman, Alevleri de görünce hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardık. Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı dedi.Olay, Bülbül Mahallesi'nde 5 Şubat günü meydana geldi. Mehmet (74) ve Sebahat Temel (73) çifti, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bırakarak dışarı çıktı. İki küçük çocuğun uyuduğu evde bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Alevlerin yükseldiği evde soba borularının düşmesi üzerine 4 yaşındaki Ceren uyandı. Evdeki yangını gören Ceren 7 aylık kardeşi Asmin'i uyandırarak kucağına aldı ve kapıya doğru gitti. Kardeşini ve kendini alevlerden kurtaran Ceren kapıyı açarak dışarı çıkmayı başardı. Evlerine dönen dede Mehmet Temel, torunlarının sağ olarak kurtulduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren, Evde kardeşimle uyuyorduk. O sırada ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri de görünce hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardık. Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum. Her ikimizde hayattayız dedi. Temel çiftinin komşuları Fatma Oğultarhan, yangın anında çocukların içeride olduğunu duyduklarında çok üzüldüklerini fakat Ceren'in, Asmin'i de alarak dışarı çıktığı öğrenince de rahat bir nefes aldıklarını söyledi.VALİ ÖKSÜZ'DEN YARDIM İSTEDİBu arada evi yanan Mehmet Minik Ceren'in kahramanlığı Vali Türker Öksüz'ün Bülbül Mahallesi'ndeki halk buluşması toplantısında ortaya çıktı. Vali Öksüz'ün düzenlediği toplantıya katılan Mehmet Temel, evinin yandığını belirterek destek istedi. Gereken yapılacak, sen merak etme diyen Vali Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini inceleme yapmaları için eve gönderdi.