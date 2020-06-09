KARS 6 yaşındaki Miraç, yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi

6 yaşındaki Miraç, yeni doğan kuzunun bakımını üstlendiKARS'ın Arpaçay İlçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), yeni doğan ve adını 'kıvırcık' koyduğu kuzunun bakımını üstlendi.

09.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:52
6 yaşındaki Miraç, yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi
KARS'ın Arpaçay İlçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), yeni doğan ve adını 'kıvırcık' koyduğu kuzunun bakımını üstlendi. Küçük ve büyükbaş hayvancılığın önde gelen illerinden biri olan Kars'ta çocuklar, küçük yaştan itibaren hayvan sevgisiyle tanışıyor. Özellikle köylerde hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan çocuklar, yeni doğan yavrulara da adeta sahiplik yapıyor. Arpaçay İlçesine bağlı Tomarlı Köyü'nde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Güler de bu çocuklardan bir tanesi. Yeni doğan kuzunun bakımını üstlenen Miraç, gün boyu onunla ilgileniyor. Kıvırcık ismini verdiği kuzuyu annesinden süt emdikten sonra kucaklayan Miraç, onu kucağında kırlarda gezdiriyor. Çok sevdiği kuzusuna ayakta durmayı ve yürümeyi öğreten Miraç, "Kuzuları çok seviyorum. Çünkü hepsi sevgi ve ilgiye muhtaçlar. Ne kadar sevgi gösterirseniz o kadar mutlu büyüyorlar" dedi. KARS 6 yaşındaki Miraç, yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Arpaçay, Kars, Güncel, Haber

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