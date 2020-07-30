KARS 83’lük Muharrem dede, yaylada eskiyen evini yıktı, yenisini inşa etti

83'lük Muharrem dede, yaylada eskiyen evini yıktı, yenisini inşa etti

KARS'ın Akyaka İlçesine bağlı Geçit Köyü'nde yaşayan Muharrem Yıldız (83), yayladaki eskiyen evini yıkarak 3 yılda yenisini yaptı.

Akyaka ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 300 nüfuslu Geçit köyünde eşi Yeter (77) birlikte yaşayan 8 çocuk, 11 torun sahibi Muharrem Yıldız, dinçliğiyle dikkat çekiyor. Organik olarak beslenen, çalışmadan duramayan Yıldız, köyünün en hareketli isimlerinden biri. Sabah erken saatte uyanan Yıldız, akşama kadar hayvancılık ve evinin işleriyle uğraşıyor.

Muharrem Yıldız, eşiyle birlikte her yaz ayıyla birlikte gittiği yaylaevinin eskimesi üzerine bu kez evini yenileme kararı aldı. Yaklaşık 3,5 ay kaldığı taşduvardan yapılma evini yıkan Yıldız, 3 yıl önce yaylada inşaata başladı. Çimento, tahta ve odunları traktörüyle yaylaya çıkaran Muharrem dede duvarın örülmesi, sıvanması, üstünün kapatılması ve boya işlerini de kendisi yaptı. Duvarları kireçle boyayan Muharrem dede, bir taraftan da evinin kalan işlerini tamamlamaya çalışıyor. 4 metre genişliğinde 6 metre uzunluğundaki evini büyükölçüde tamamlayan Muharrem Yıldız, "Çocukların ve komşularım ilerleyen yaşıma rağmen halen çalışıyor olmamdan şikayetçiler. Ama ben çalışmayı çok seviyorum. Çalışmadığım zamanlar rahatsız oluyorum. Gücüm yettiği kadar çalışacağım. Bir iş görülecekse o iş görülecek. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın" dedi.

Devamlı çalıştığını ve hiç boş durmadığını da belirten Muharrem Yıldız dede, "Çalışmak sağlığa da spora da yetiyor. Aşıkların piri İlhami Demir şöyle derdi; "Kendin çalış kendin kazan. Kendi ocağına kendin koy kazan. Bakma el eline gözden düşersin.ö Ne de güzel söylemiş. Ben bu yaşımdan sonra bu yaptıklarımı alıp öbür dünyaya götürmeyeceğim. Benden sonra çocuklarım yaylaya geldiklerinde rahat rahat otursunlar" diye konuştu.