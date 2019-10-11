Haberler » Yaşam » Kars'a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı

Kars'a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11.10.2019 17:10Kars'a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış Karakurt'ta yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir minibüsün bagaj kısmında faturasız ve irsaliyesiz toplam bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli bir kişiye 27 No'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 20 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:25 Üniversitede İrfan Sohbetleri devam ediyor
17:10 Kars'a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı
17:05 Canpolat yaralıları ziyaret etti
17:03 Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu
17:00 Şevket Barkır mezarı başında anıldı
16:59 Anadolu Üniversitesinde 'Kalite Şöleni'
16:46 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
11.10.2019 18:50:04