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Kars'a mevsimin ilk karı düştü

Kars'a mevsimin ilk karı düştü.

22.09.2019 10:12Kars'a mevsimin ilk karı düştü
Kars'a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü kentte, Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaz gelinliğini giydi.

Kars'ta önceki gün etkili olan soğuk hava, Merkez Savamat köyü arkasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesini beyaza bürüdü. Akşam havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bugün 22 Eylül 2019 Kars'a ilk kar yağdı, ilk kar düştü. Hemen Kars'ın yanı başında bulunan Samavat köyünün arkasında bulunan Allah-u Ekber Dağı'nın zirvesi kısmen de olsa beyaza büründü bugün" dedi.

Kars'ta önceki gün öğlenden sonra hissedilir derecede soğuyan hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kars'ın yüksek kesimleri yağan kar ise vatandaşları şaşırttı. 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesine beyaza bürünmesi kent merkezinde de göründü. - KARS

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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