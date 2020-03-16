Kars adliyesinde korona virüs önlemi!
Kars'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi.
16.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:59
Kars 'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Kars Adalet Sarayı'ndaki bazı mahkemelerin duruşmaları 4 hafta süreyle ertelendi.
Yeni tip korana virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti. Yazı kapsamında Kars'ta Adalet Sarayı'ndaki bazı mahkemelerin duruşmalarının da 4 hafta süreyle ertelendiği öğrenildi. - KARS
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Kars Adalet Sarayı'ndaki bazı mahkemelerin duruşmaları 4 hafta süreyle ertelendi.
Yeni tip korana virüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, "acil" sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesine ilişkin cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge idare mahkemelerine ve bölge adliyelerine yazı göndermişti. Yazı kapsamında Kars'ta Adalet Sarayı'ndaki bazı mahkemelerin duruşmalarının da 4 hafta süreyle ertelendiği öğrenildi. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kars, Güncel
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