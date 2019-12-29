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Kars 'ağabeyini' kaybetti

Kars sporunun önemli isimlerinden 'ağabeyi' lakaplı Teknik Direktör İsmail Bedel, tedavi gördüğü Manisa'da hayatını kaybetti.

29.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:16 Kars 'ağabeyini' kaybetti
sporunun önemli isimlerinden 'ağabeyi' lakaplı Teknik Direktör İsmail Bedel, tedavi gördüğü 'da hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Kars sporuna hizmet eden ve yüzlerce futbolcu yetiştiren Kars 'un eski teknik direktörlerinden İsmail Bedel'in vefat haberi Kars'ta üzüntüyle karşılandı.

Gerek alt yapıda, gerek amatörde ve gerekse profesyonel liglerde Kars Spor'un teknik direktörlüğü yapan Türk futboluna çok sayıda sporcu kazandıran, Manisa Gücü Spor Kulübü'nün kurucu Başkanlığını da yapan İsmail Bedel, uzun süreden beri Manisa'da tedavi görmekteydi. Yaklaşık 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Bedel, hayatını kaybetti. İsmail Bedel'in vefatı Kars'ta ve Manisa'da spor camiasını derinden üzdü. İsmail Bedel'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından yarın Manisa'da defin edilecek. - KARS

Manisa, Kars, Spor

Kaynak: İHA

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