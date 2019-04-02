Kars AK Parti'den Yerel Seçim Değerlendirmesi

Kars
'ta AK Parti
31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.
AK Parti Kars İl Başkanlığında kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan
, Prof.Dr. Yunus Kılıç
ve İl Başkanı Adem Çalkın
, Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundular.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars halkının tercih yaptığını ve kendilerine de bu tercihe saygı duymak düştüğünü söyledi.
Çalkın, "İl genelinde 4 ilçe yani Akyaka
, Arpaçay
, Selim
ve Digor
'da AK Parti kazanmıştır. Sarıkamış
ve Kağızman
ise MHP
, Susuz
'da da CHP
kazanmıştır. İl Genel Meclisinde partimiz açık ara önde olup 21 meclis üyesinin 12'sini AK Parti kazanmıştır. Sonuçların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
AK Parti Kars Milletvekili
Yunus Kılıç da, Kars'ta gerçekleşen Cumhur İttifakı ile kendi adaylarının çekilme sürecini anlattı.
Ülkemizin önünde 4,5 yıllık gibi bir istikrarlı sürenin olduğu ve bunu da bu seçim sonuçlarında gördüklerini ifade eden Kılıç, " Türkiye
'nin önü açık ve istikrarlı süreç başlamıştır. Allah var, Kars'ta AK Parti ailesi üzerine düşeni yaptı. Bütün oylarımızı ittifakımıza verdik mi desek yalan olur. 2014 seçimlerinde MHP yüzde 28 oy almıştı, bizde yüzde 25 oy almıştık, bunun toplamı yüzde 53 ediyor ama bugün alınan oy yüzde 26,5. Oyların yarısı ortada yok, ama bu yarısının bizim oylar yok diye düşünülmesi çok yanlış olur" diye konuştu.
Son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Arslan, 24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimlerine değinerek, "24 Haziran seçimlerine bakarak değerlendirirsek 12 bin 300 oy bizde MHP ise 2 bin 800 oy olarak yaklaşık 15 bin civarında bir oy alındığını görüyoruz. Ancak yerel seçimde iki partinin oylarını bir birine eklemek için büyük gayretler verildi, günün sonunda seçmen gidip sandıkta oyunu kullanırken onun iradesine karışma hakkımız yok, iradesine ipotek koyacak hakkımız yok" şeklinde konuştu.
Arslan, Kars'ın daha da iyiye gidebilmesi, Karslının yaşam kalitesini daha da arttırmak için milletvekilleri olarak aldıkları sorumluluğu yerine getireceklerini sözlerine ekledi. Yapılan açıklamalardan sonra AK Parti Kars İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak devam etti. - KARS
AK Parti, Kars, Yaşam
Kaynak: İHA