14.06.2019 09:00
Haberler»Güncel » Haber

KARS Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular

Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdularAmerika'da Türk öğrenciler tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü Başkanı Lal Yatağan ile yönetim kurulu üyeleri Kars'a geldi.

Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular
Amerika'da Türk öğrenciler tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü Başkanı Lal Yatağan ile yönetim kurulu üyeleri Kars'a geldi. Selim ve Susuz ilçelerinde öğrencilerle buluşan Yatağan ile gençler, eğitim faaliyetlerinde bulundu. Özgüven kazanma, drama eğitimi, İngilizce dersi veren 7 misafir genç, ilkokul öğrencileriyle oyunlar oynadı, halaylar çekti. Yöresel yemekler ikram edilen gençler, ilkokul öğrencilerine alzhaimer hastalığı hakkında bilgiler verdi.
Amerika'da eğitime giden Gönül Ceylin Şener tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü, Çin, Hindistan ve Amerikalı bir çok genci çatısı altında buluşturdu. Amerika'da bir çok sosyal etkinlik yapan Humans First Gençlik Kulübü, faaliyetlerini Türkiye'de yaygınlaştırmaya karar verdi. Gönül Ceylin Şener'in ardından kulübün başkanlığını üstlenen Karslı Lal Yatağan, memleketindeki okullarda etkinlik yapmak üzere arkadaşlarıyla Amerika'dan yola çıktı. Başkan Yatağan ile birlikte Gönül Ceylin Şener, Selim İyidirli, Belçim Kahraman, Özge Mant, Ata Öztürk ve Neva Karakuzu uzun bir yolculuğun aRdından Kars'a ulaştı.
Başkan Lal Yatağan ve beraberindeki gençler, 'Doğuya Köprü Projesi' altında geldikleri Kars'ta Susuz ilçesi İncesu köyü, Selim ilçesi Celal Kahraman Kız Yurdu, Selim ilçesi Yaylacık köyü Yaylacık Celal Kahraman İlköğretim Okulunda öğrencilerle birlikte bir dizi etkinlikte bulundu. İlkokul öğrencilerine öncelikle özgüven kazanmanın yollarını öğreten gençler, oyunlarla İngilizce dersi verdi. Köydeki okullarda eğitim gören öğrencilerle oyunlar oynayan 7 misafir genç, müzik eşliğinde halaylar çekti. Yöreye uygun yemeklerin ikram edildiği gençler, ilkokul öğrencilerine Alzhaimer hastalığı farkındalılığı için bilgiler de verdi.KARS Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular
Kaynak: DHA
Değerli Taş, Yatağan, Kars, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:40 Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı
09:40 Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi
09:40 İZMİR AKUT'un kahraman babaları
09:40 Çavuşlu ve Çıraklı arasındaki köprü yenileniyor
09:39 Avrupa piyasaları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif yükseldi
09:39 DHA DIŞ - Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog
09:39 Hırsızın iş kazası...Soymaya geldi demir parmaklıkta asılı kaldı
09:39 Adana'da uyuşturucu operasyonu
09:39 Seydişehir'de belediye çalışmaları
09:38 İrem Su'nun ölümüne neden olan alkollü sürücüye 9 yıl hapis
09:38 - İsrail Gazze'yi Vurdu
09:38 Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
09:38 'Seri Cinayet'te yürek yakan diyalog
09:37 Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevini bırakıyor