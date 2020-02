Kars annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendiler

Annesi olmayan yavru dağ keçisini sahiplendilerKARS kalesini gezen Kurtuluş Aydemir oğlu Hamza ile birlikte yabani bir yavru dağ keçisi buldu. Baba ve oğlu annesi öldürülen keçiyi evlerine götürdü. Aydemir ailesi, biberonla besledikleri ve Sultan ismini verdikleri yavru keçiyi yanlarından biran olsun ayırmıyor. 3 erkek çocuk babası Aydemir, "Bu da evmizin kızı oldu" dedi.9 KİLOYA ULAŞTIKale civarında yaklaşık bir ay önce buldukları keçinin şu anda 9 kilo olduğunu söyleyen Kurtuluş Aydemir, "Oğlumla birlikte gezerken kale civarındaki bir tünelde yavru bir keçi bulduk. Annesi sanırım kurtlar tarafından parçanlanmıştı. Bu da annesin yanında perişan bir haldeydi. Orada öylece bıraksak sanırım o da ölürdü. Yavru keçiyi hemen alıp eve götürdük ve biberonla süt verdik. Kısa sürede o bize bizde ona alıştık. İlk getirdiğimizde 4 kilo idi, şimdi 9 kiloya ulaştı" diye konuştuKARS'IN MASKOTU OLDUDişi yavru keçiye Sultan adını verdiklerini hatırlatan Aydemir, "Üç erkek çocuğum vardı. Sultan sayesinde bir de kızımız oldu. Onu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Yavru keçiyi her gün dağ gezisine çıkarıyoruz. Cadde ve sokaklarda giderker görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kars 'ın maskotu haline gelen Sultan gördüğü bu sevincini sağa sola zıplayarak göseriyor. Birçok kişi onunla hatıra fotoğraf çektiyor. Sultan'ın da bizim de hayatımız çok değişti" dediSULTAN ARABAYLA TURA ÇIKIYORYavru keçi Sultan'ın en sevdiği an ise arabaya binmek. Kapısı açık olan arabaya kendini atan Sultan çevreyi izleyerek keyif çatıyor. Keçiyi kardeşlerinden ayırmadığını söyleyen Hamza Aydemirdir ise, 'Annesi öldürülen yavru keçiyi alıp eve getirdik. Sultan'da artık ailemizin bir ferdi oldu. Kendisini çok seviyoruz. Zaten mahallede çoğu kişi tanıyor kendisini. İsmiyle hitap edip ziyaretine de geliyorlar. Evimizde ve dükkanımızda bakıyoruz. Sütle besliyoruz. Bizden başkasının elinden de bir şey yemiyor. Babamı daha çok seviyor. Babamla araları daha iyi. Şehirde beraber geziyorlar. Her çocuk gibi bu da arabaya binmeyi ve gezmeyi çok seviyor" diye konuştu.