Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nin başlamasına kısa süre kaldı

Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri'nin başlamasına kısa süre kaldı. 14-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte ziyaretçilere yöresel lezzetler, halk oyunları, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerler sunulacak.14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Ziyaretçilere yöresel lezzetler, halk oyunları, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerler sunulacak.Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı (KAIV) Başkanı Taner Sarıçayır; Doğu Anadolu kültürünü Kocaeli'de yaşatacakları için gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Kars, Ardahan, Iğdır illerimizin tanıtım ve kalkınmasını sağlamak için projeler ve çözüm önerileri üretmek için 14-17 Kasım tarihleri arasında Kocaeli kentimizde yaşayan hemşerilerimizin her türlü konuda çözüm ortağı ve referans olmak için bir araya geleceğiz." dedi.Yöresel kültürün tanınması, tanıtılması ve gençler tarafından gelecek nesillere taşınmasında öncülük etmek amacıyla hareket ettiklerini belirten Sarıçayır, "Diğer sivil toplum kuruluşları çeşitli kurumlar ve dernekler ile işbirliğinde daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek için hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. KAIV her geçen gün değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak kendini yenileyen sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektedir" şeklinde konuştu.Ziyaretçilere yöresel ziyafetYapılan bilgilendirmede; bölgeye has birbirinden lezzetli yemekleri misafirlere tanıtılacak. Ziyaretçiler, kaz etli pilav, hingel, taş köfte gibi geleneksel yemeklerin hazırlanışı öğrenecek, tadına bakacak. Doğu Anadolu mutfağının sembolleri olan kaşar peyniri, gravyer peyniri, Kars kazı, Ardahan balı, Iğdır kayısısı, yayık tereyağı etkinlik alanında sergilenecek. Etkinlikte; 500 kaz çevirme, 1 ton gravyer, 1 ton Kars kaşarı misafirlere ücretsiz dağıtılacak.'Aşık Geleneği' Kocaeli'de yaşatılacakÖte yandan etkinlikte; geçmişi Dede Korkut hikayelerine dayanan sözlü geleneğin temsilcileri, Toruni, Aşık Tüccari ve Kağızmanlı Hıfzi'nin yetiştiği topraklarda aşık geleneği devam edecek. Bu kültürü yaşatmak ve yaymak için düzenlenecek aşık atışmalarıyla ziyaretçiler keyifli dakikalar yaşayacak. Etkinlik boyunca Kars, Ardahan ve Iğdır'ın önde gelen sanatçılarından Mehmet Akbulut, Aşık Maksut Feryadi ve Yudum konser verecek. Bölgeye özgü halk oyunları ekibi gösteriler de düzenleyecek.Ayrıca, Sarıkamış şehitleri ile ilgili temsili gösteriler katılımcılar için sahnelenecek.Kars Kalesi maketiKars'ın simgesi olan 866 yaşındaki Kars Kalesi'nin 20 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğindeki maketi de katılımcılar için sergilenecek. - KOCAELİ