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Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

Kars, Ardahan ve Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

30.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:10Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
, ve 'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Karla mücadele ekipleri, şehir merkezi ve çevre yollarda küreme çalışması yaptı.
Sarıkamış ilçesi aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah erken saatlerde işe gidenler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Düzmeşe mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması yaptı.
Zaman zaman etkili olan sis nedeniyle ilçede görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü.
Arpaçay ilçesinde de soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri buz tuttu.
Kazların buz tutan çayda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Ardahan
Gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan Köprüsü'nde güzel görüntüler oluştu.
Ovacık beyaza büründü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler ile yayalar, cadde ve sokaklarda biriken karlar yüzünden zor anlar yaşadı.
İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.
Beyaz gelinlik giyen ilçenin güneyindeki meşe ormanları güzel görüntü oluşturdu.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme çalışması yaptı.

Tunceli, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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