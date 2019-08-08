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KARS Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandıKARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı.

08.08.2019 17:42
KARS Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı. Erdi Çelik'in geçen yılda ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Sarıkamış ilçesinnde yapımı devam eden Karakurt Baraj inşaati yakınlarında meydana geldi. Akkoz köyünden otlatmak için hayvanları alan Erdi Çelik, araziye çıktı. Erdi Çelik, arazide ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile mücadele eden Çelik, kendini yamaçtan aşağıya bıraktı. Yaklaşık bir kilometre yuvarlanan Erdi Çelik'in düştüğünü gören barajda çalışan işçiler yardımına koştu. Düştüğü yerden çıkarılamayan Çelik, vinç ile olay yerinden alındı. Bölgeye çağrılan ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılen Erdi Çelik buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çobana saldıran ayı gözden kaybolurken, Erdi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendildi. Erdi Çelik'in geçen yılda yine hayvanları otlattığı sırada ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.
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Bedir ALTUNOK KARS, (DHA)

Erdi Çelik, Sarıkamış, Karakurt, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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