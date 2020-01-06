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Kars balı için dolum ve paketleme ünitesi kuruluyor

Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) Kafkas Üniversitesi tarafında sunulan "Coğrafi İşaretli Kars Balına Dolum ve Paketleme Ünitesi Kurulması " Projesi'nin hayata geçirilmesi için sözleşme imzalandı.

06.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:34 Kars balı için dolum ve paketleme ünitesi kuruluyor
Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) Kafkas Üniversitesi tarafında sunulan "Coğrafi İşaretli Balına Dolum ve Paketleme Ünitesi Kurulması " Projesi'nin hayata geçirilmesi için sözleşme imzalandı.

Kafkas Üniversitesi'nin, SERKA'nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunduğu "Coğrafi İşaretli Kars Balına Dolum ve Paketleme Ünitesi Kurulması Projesi" hayata geçiriliyor. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projenin sözleşmesi, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hüsnü Kapu tarafından imzalandı. İmza törenine Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mitat Şahin ile Kars Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fuat İncesu da katıldı. Kafkas Üniversitesi'nin sunduğu projeyle birlikte Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ne sahip olan Kars Balı'nın marka gücü artacak, pazarlama ve paketlemedeki sorunlar ortadan kalkacak ve Kars Balı artık belli standartlara sahip kaliteli bir bal olarak piyasadaki yerini alacak.

" SERKA ile gülecek"

Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Köprülü Belde Belediyesi'nin SERKA'ya sunduğu "Köprülü Gülüyor" projesi de destek almaya hak kazandı. Projenin uygulanması için SERKA Genel Sekreteri Güven ile Köprülü Belde Belediye Başkanı Yücel Akkoç sözleşme imzaladı. Projeyle, Köprülü Beldesi'nde oluşturulacak alan sayesinde beldedeki sosyal donatı eksikliğinin giderilmesi ve yöre halkının yaşam memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Köprülü, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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