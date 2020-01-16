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Kars Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.

16.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:00Kars Baraj Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Baraj Gölü'nün yüzeyi dondu.
Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu.
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı, buz tuttu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'ta yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde güzel görüntüler oluştu.
Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu öğrenen çok sayıda fotoğraf tutkunu da bölgeye gelerek fotoğraflarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.
Vatandaşlardan Adem Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dondurucu soğukların kentte etkili olduğunu belirterek, "Kars'a bu yıl kış geç geldi ancak Kars Baraj Gölü geç gelen kışa rağmen dondu. Kış burada çok çetin geçiyor, barajda buzla kaplandı. Güneşli havada burada görsel şölen oluşuyor." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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