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Kars Barajı buzulları andırıyor

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

22.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:21Kars Barajı buzulları andırıyor

KARS'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Baraj Gölü adeta buzulları andırdı.

Dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dere, çay ve barajlar dondu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Kars Barajı da buzdan nasibini aldı. Suların dalga anında buz tutmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Buzulları andıran baraj gölündeki buzulları andıran görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Barajdan genel ve detaylar

Buzulları andıran görüntüler

İlginç görüntüler



Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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