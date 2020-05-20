Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı

Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldıKARS'ta 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu.

20.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:51
Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı
KARS'ta 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu. Baraj suyu altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.
Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz İlçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda geçtiğimiz yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilden baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü.
Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. Suyun ortasında yükselen minare görenlerin ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, göl içerisinde yükselen minarenin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kars, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya’da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bakan Koca’dan salgın için ’kelebek etkisi’ uyarısı: Tüm Türkiye’yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bingöl’de görülen devasa yılan korkuttu Haber
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Haberler››Güncel››Kars Barajı köyleri yuttu geriye minare kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:49: Tekirdağ-İstanbul karayolunda araç kuyruğu - Haber 11:49: Van'daki KYK yurtlarında 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haber 11:48: Kadınlar mezarlığı imece usulü temizleyerek gül dikti - Haber 11:48: Konya'da ormana atılan onlarca otomobil lastiği tepki çekti - Haber 11:47: Kayseri'de, 4 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk - Haber 11:25: Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı - Magazin 10:34: Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor - Haber 10:28: Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek - Haber 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber 09:47: 65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı - Haberler