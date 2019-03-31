Kars Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Ayhan Bilgen Kazandı.

Kars
Belediye Başkanlığını HDP
adayı Ayhan Bilgen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Bilgen 12 bin 41, MHP
adayı Çetin Nazik
10 bin 812 oy aldı.
Bilgen'in öz geçmişi
Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971'de Kars'ta doğdu. Bilgen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
MAZLUMDER Genel Başkanlığı yapan Bilgen,. Türkiye
Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer aldı.
Gündem ve Evrensel gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili
seçildi. HDP MYK
Üyesi ve Grup Başkanvekilidir.
Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
MHP, Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Kars, Güncel
Kaynak: AA