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Kars Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Kars Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırarak devam ettiriyor.

15.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:09
Kars Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Kars Belediyesi Corona virüsü önlemlerini sıklaştırarak devam ettiriyor.

Şehir merkezi ve mahallelerde vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından aralıksız sürdürülüyor.

Kars Belediyesi virüs tedbirlerini başlattığı günden bugüne kadar, şehirde vatandaşların temas ettiği 180 kamu kurum ve kuruluşu hizmet binası başta olmak üzere, banka ve diğer kamusal alanlar ile birlikte 400'e kadar kamu ve toplu taşıma aracı dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Belediye ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon işlemleri haftaiçi ve hafta sonu gece geç saatlere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars Belediyesi, Koronavirüs, Yaşam
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