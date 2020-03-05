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Kars Belediyesi "Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri düzenliyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Kars Belediye Başkanlığı'nca etkinlik düzenlenecek.

05.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:12Kars Belediyesi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla Belediye Başkanlığı'nca etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında Kars'taki kadınların üretime dahil olmalarına katkı sağlamak adına el emeği olan yeme-içme, turistik süs eşyası ve kıyafet ürünlerinin satışını gerçekleştirebilecekleri "Kars Kadın Emek Pazarı"nın açılışı da 7 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Açılışın ardından Kars Belediyesi'ne ait Masal Park'ta saat 11.30'da kadınlar için ücretsiz yemek etkinliği düzenlenecek. Başkan Ayhan Bilgen, etkinliğe tüm kadınları davet etti. - KARS

Dünya Kadınlar Günü, Kars Belediyesi, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

5.03.2020 11:48:25