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Kars belediyesi'nin yardımları teslim alındı

Kars Belediyesi'nin yardımları teslim alındıKARS, (DHA)- AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.

28.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:07
Belediyesi'nin yardımları teslim alındı
KARS, (DHA)- AFET ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile işbirliği yapan HDP'li Kars Belediyesi'nin deprem bölgesine gönderdiği yardımlar teslim alındı.
Elazığ'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Başkan Ayhan Bilgen ve belediye yetkililerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrılar üzerine vatandaşlar yardımlarını toplama merkezine getirdi. Yardımlar koliler halinde yüklendiği TIR ile Elazığ'a gönderildi. Elazığ'da yardımların toplandığı merkezde, TIR'daki koliler görevliler tarafından teslim alındı.
HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ'a teslim ettiklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilen yardımların engellendiğine dair iddialar üzerine, AFAD'la işbirliği yapan belediyelerin yardımlarının kabul edildiğini açıklamıştı. Yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirten Bakan Soylu, Kars Belediyesi'nin de AFAD ile işbirliği yaptığını bildirdi.
Kars belediyesi'nin yardımları teslim alındı

Halkların Demokratik Partisi, Kars Belediyesi, AFAD, Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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