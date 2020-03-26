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Kars Belediyesi oturma banklarını söküyor

Kars Belediyesi kent merkezinde bulunan oturma banklarını Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sökmeye başladı.

26.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:06
Kars Belediyesi oturma banklarını söküyor
Kars Belediyesi kent merkezinde bulunan oturma banklarını Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sökmeye başladı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in talimatıyla koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından emekli vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki ve merkezdeki banklar önlem amacıyla kaldırılıyor. - KARS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhekin Ayhan, Kars Belediyesi, Kars, Yaşam

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