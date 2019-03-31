Kars Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kars için sandığa giden vatandaşlar, Kars Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Kars seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kars'ta kim önde? Kars seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KARS BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Kars Belediye Başkanlığı için MHP'den Çetin Nazik, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. CHP'den aday olarak Taner Toraman gösterildi. İYİ Parti adayıSettar Kaya ve HDP 'den Ayhan Bilgen Kars Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KARS İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kars Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kars Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

KARS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kars'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kars'ta 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Murtaza Karaçanta, CHP adına Naif Alibeyoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 28,34 oy oranı ile Kars Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 25,12 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Nevzat Bozkuş % 25,01 oy oranı ile 3, BDP adayı Yusuf Yıldırım % 19,43 oranı ile 4. sırada yer aldı.