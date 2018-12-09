Kars Beyaz Örtüsüne Büründü

Kars
, gece saatlerinde başlayan ve sabah da devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından il merkezi beyaza büründü.
Kars Kalesi, Evliya Camisi ve Fethiye
Camisi, yağan karla kış manzarasının yarattığı güzelliğe kavuştu.
Kar yağışı sonrası özledikleri kışın tadını çıkarmak isteyen Karslılar ve kente turistik gezi için gelenler, kale eteklerinde kardan adam yaparak eğlendi. Eskişehir
'den Kars'a gelen Nuray Potoğlu, kar yağışının Kars'a yakıştığını ve ayrı bir güzellik kattığını söyledi.
Kars'ın beyaz gelinliğini giydiğini ve doyumsuz manzaralarında ortaya çıktığını ifade eden Potoğlu, şunları söyledi:
"Kristal görünümlü pırıl pırıl karı, akşam Sarıkamış
'ta gördük. Dün kayak merkezinin açılışı yapılmıştı, bizim için ayrı bir ambiyanstı. Karsı çok beğendim. Kars kültürüyle çeşitli etnik kökenlerin yaşadığı çok kültürlü bir şehir. Muazzam binaları, yapıları kar yağışıyla birlikte daha güzel oluyor. Beyaz karlarla kaplı cennet şehri Kars'ı herkesin görmesini öneririm."
Bu arada kar yağışıyla birlikte kent halkının ve belediye ekiplerinin kar temizliği mesaisi de başladı.
Yağışın kar altında bıraktığı araçlar, sahipleri tarafından temizlendi. Belediye ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması başlattı.
Fethiye,Sabah,Kar,Kars
09 Aralık 2018 Pazar 12:50