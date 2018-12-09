Kars Beyaza Büründü

Kars
'ta başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.
Kars'ta bugün başlayan ve lapa lapa yağan kar kente beyaz gelinliğini yeniden giydirdi. Kars Kalesi ve Millet Bahçesi
'nde bulunan hayvan figürleri de güzel bir görüntü oluşturdu. Yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, zaman zaman yolda kalıyor. Öte yandan, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde kar kalınlığı 60 santim olarak ölçüldü. Kars'ta kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
(İHA)
Millet Bahçeleri,Kars
09 Aralık 2018 Pazar 09:36