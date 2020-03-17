Kars beyaza büründü
Kars'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
17.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:26
Kars 'ta dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kars beyaza büründü
Etiketler : Kars Belediyesi, Kars, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu