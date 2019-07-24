KARS BİTKİN HALDE BULDUĞU EBABİLE SAHİP ÇIKTI

YERE hiç inmeyen, uçarken uyuyan ebabil kuşu bitkin düşünce Kars
İnönü caddesine indi. Uçamayan kuşa sahip çıkan Emrah Doğu, araç altında ezilmekten kurtardığı ebabili Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.
Merkez İnönü caddesinde kafe işletmeciliği yapan Emrah Doğu, sabah saatlerinde işyerine giderken yol kenarında uçamayan ebabil kuşunu gördü. Sağa solan çırpınan kuşu yakalayan Doğu, işyerine götürerek yem ve su verdi. İnternetten de kuşla ilgili bilgiler idinen Emrah Doğu, işyerinde kaldığı süre içinde kuşu besleyip bakımını yaptı ve düşüp kanadını kırmasın diye de hava delikleri açtığı bir karton kutuya koydu. Kuşla sürekli ilgilenen Doğu, daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şubesini arayarak yardım istedi., Ekipler işyerine gelerek kuşu alıp rehabilitasyon merkezine götürdü.
Ebabil kuşlarının havada uyuyup beslendiğini söyleyen Emrah Doğu, Kars'ta bu kuş türüne pek rastlamadıklarını söyledi. Ebabil kuşunu emin ellere teslim edene kadar gözü gibi baktığını da belirten Doğu, merak ettiği ebabili de gördüğünü ifade etti.