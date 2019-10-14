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Kars buz kesti

Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi.

14.10.2019 15:25
Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kente araçların camları buz tuttu.
Kars'ta kış kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte soğuktan araçların camları dondu, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.
Kars'a yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Bugün 13 Ekim 2019 hava gece çok soğuktu. Hemen hemen eksi 3 dereceye kadar soğuk vardı. Gece üşüdük tabi, sabah katlım aracımın camı buz tuttu. Bu da demek ki artık bugün itibariyle soğuklar, kış kendini göstermeye başladı" dedi.
Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta, araçların camlarının buzlarını temizleyen vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi. Araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar daha sonra araçlarını çalıştırarak bir süre araçlarının ısınmasını bekledi. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.
(IÇ-AŞ-Y)
Kars buz kesti

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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