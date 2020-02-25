KARS Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs İlçesi'nde belediye iş merkezi çatısından düşen tonlarca kar kütlesi çevredekileri korkuttu. Olay Sarıkamış Belediyesi'ne ait iş merkezinde meydana geldi. 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi, havanın ısınmasıyla birlikte çığ gibi aktı. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde çatıdan düşen kar kötlesi izleyenleri korkuttu. Çekilen görüntülerde binanın çatısından akan karlar, karşı tarafta bulunan işyerlerine de dolduğu gözlendi.