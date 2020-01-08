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Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kars Çayına düşen köpeği kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri Vatandaşlardan Erkan Taykutgül ile röportaj Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı KARS - Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:20
Çayına düşen köpeği kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri
Vatandaşlardan Erkan Taykutgül ile röportaj Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KARS - Kars Çayı'na düşüp üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Kayabaşı mevkisinde bir köpek, yüzeyi kısmen buz tutan Kars Çayı'na düştü. Köpeğin düştükten sonra güçlükle üzerine çıktığı buz kütlesinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Etrafında istinat duvarı bulunan çay kenarına gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halat bağladıkları köpeği kıyıya çekip kurtardı.
Vatandaşlardan Erkan Taykutgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoldan geçerken köpeğin çayın buz tutan bölümüne düştüğünü gördüğünü belirterek, "Kıyıya çıkacak yeri yoktu, buzun etrafından su geçiyordu. Ekipleri aradım, onlar da gelip köpeği kurtardı." dedi.
Kars Çayı'ndaki buz kütlesinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kars Çayı, İtfaiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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