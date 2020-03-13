Kars Çayı taşmaya başladı
Havaların sıcak geçmesiyle birlikte buzları erken çözülen Kars Çayı taşmaya başladı.
13.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:35
Havaların sıcak geçmesiyle birlikte buzları erken çözülen Kars Çayı taşmaya başladı.
Kars'ta bu yıl kış mevsimin sıcak geçmesiyle birlikte karların erimesi Kars Çayı'nın taşmasına neden oldu. Buzların tamamen eridiği Kars Çayı önceki gün yağan yağmur ile birlikte taştı.
Her yıl normal koşullarda Nisan ve Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşan Kars Çayı bu yıl erken hareketlendi. Kars Çayı'nın eriyen kar ile birlikte su debisinin yükselmesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer dere yataklarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. - KARS
Kars'ta bu yıl kış mevsimin sıcak geçmesiyle birlikte karların erimesi Kars Çayı'nın taşmasına neden oldu. Buzların tamamen eridiği Kars Çayı önceki gün yağan yağmur ile birlikte taştı.
Her yıl normal koşullarda Nisan ve Mayıs aylarında buzları çözüldükten sonra bahar yağmurlarıyla birlikte taşan Kars Çayı bu yıl erken hareketlendi. Kars Çayı'nın eriyen kar ile birlikte su debisinin yükselmesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer dere yataklarına yakın yerlerde yaşayan vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı. - KARS
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti