Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı

Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldıKARS'ta özellikle ramazan ayı boyunca önünde uzun kuyruklar oluşan çeşmenin bir bölümü taşan Kars Çayı'nın içinde kaldı.

12.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:49
Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı
KARS'ta özellikle ramazan ayı boyunca önünde uzun kuyruklar oluşan çeşmenin bir bölümü taşan Kars Çayı'nın içinde kaldı. Evlerine su getiremeyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
Bir hayırsever tarafından Kars Çayı'nın yanından çıkan kaynak suya çeşme yaptırıldı. Çeşmenin sağlıklı, temiz ve içilir suyu kısa sürede büyük rağbet gördü. Yaz-kış demeden her gün Karslıların, bidonlarla evlerine su götürdükleri çeşmeye ramazan ayında rağbet artıyor. Soğuk olması nedeniyle de iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çeşme suyundan evlerine su götürmek isteyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bidonlarıyla çeşmeye yanaşan vatandaşlar muslukların ve merdivenlerin bazı basamaklarının da suyun altında kaldığını gördü. Bir süre bakındıktan sonra çaresizce su alamadan geri dönen vatandaşlar yetkililerin çeşme etrafında düzenleme çalışması yapıp, rahat su almalarının sağlanmasını istedi.
Çeşmenin Kars'ın gözdesi olduğunu söyleyen Süleyman Bulut, "Kars'ta su içilebilecek en gözde çeşme burasıdır. Yoğun yağmurlardan dolayı Kars Çayı taşınca bu meşhur çeşmemizden su alamıyoruz. Çeşmemiz suyun altında kalınca vatandaş da mağdur oldu. Kaynak su olduğundan dolayı özellikle ramazan ayında vatandaş en çok burayı tercih ediyor. Kars'ın geneli hemen hemen buradan su alır" diye konuştu. Kars Çayı taştı, su bidonları boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kars Çayı, Kars, Güncel, Haber

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