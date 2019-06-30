30.06.2019 11:49
Haberler » Güncel » Haber

Kars çiçek açtı

Kars çiçek açtı

KARS (İHA) – Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

KARS (İHA) – Kars 'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye 'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Kars Çayı 'nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi.

Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars'ı doya doya geziyor. Hem de Kars'ın büyüleyen güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor. - KARS
Kaynak: İHA
Kars Çayı , Türkiye , Kars , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:12 Stephan'ın ailesine yakın soruşturma
13:12 İsveç'te hastane mescidine çirkin saldırı
13:12 Denizcilik Bayramı için kulaç attılar
13:11 Bursa'da denizden çıkanlar şaşırttı
13:11 Şemsiyeli havuzlar onarıldı
13:11 Dernek lokalini, horoz dövüşü baskını
13:10 Eşya taşımacılığında U-ETDS 1 Ocak 2020'de başlıyor