KARS-Çıldır Gölü kıyısında bozayı görüntülendi

Çıldır Gölü kıyısında bozayı görüntülendiKARS'ın Arpaçay ilçesine kıyısı olan Çıldır Gölü'nde görülen bozayı, yöre halkında tedirginliğe neden oldu.

16.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:10
Çıldır Gölü kıyısında bozayı görüntülendi
KARS'ın Arpaçay ilçesine kıyısı olan Çıldır Gölü'nde görülen bozayı, yöre halkında tedirginliğe neden oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda görülen ve ilçe merkezine kadar inen bozayı, bu kez Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyü Çıldır Gölü kıyısında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye'de nesli tükenmekte olan bozayıyı görenler, kısa süreli panik yaşadı ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Köyde oturan Yener Ağbulak (52), "Daha önce görmeye alışık olmadığımız bozayı, ağabeyimin evinin bahçesine kadar geldi. Bizler de koştuk, geldik. Ayı çayırda otlayan buzağıların içine girdi. Daha sonra bizden korkup kaçınca önce göle, daha sonra gölün kenarında duran ağacın altına saklandı. Burada balık avlamış. Köylünün biri biraz yaklaşınca saldırmaya çalıştı ve Taşbaşı köyüne kaçtı. Kaçınca o sırada ben de cep telefonuyla görüntüledim. Burada genelde yaban domuzları görüyorduk ama bozayı ilk kez karşımıza çıktı" dedi. KARS-Çıldır Gölü kıyısında bozayı görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Arpaçay, Çıldır, Kars, Güncel, Haber

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