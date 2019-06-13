KARS CİRİTÇİLERDEN JANDARMA İÇİN GÖSTERİ

Kars
'ın Selim
ilçesinde ciritçiler, bu kez jandarmanın 180'inci kuruluş yıl dönümü için sahaya çıktı. Askerlerin büyük ilgiyle izlediği ciritçiler dörtnala sürdükleri atların üzerinde şov yaptılar.Doğu Anadolu Bölgesi
'nde özellikle köylülerin en önemli eğlencesi atlı cirit sporu. Köylerde ikamet eden vatandaşlar yaz-kış demeden buldukları düz zeminde cirit oynamanın keyfini doyasıya çıkartıyor. Selim ilçesinde bu geleneği sürdüren Akçakale
ile Koşapınar Atlı Cirit takımları, bu kez jandarma için ciritlerini attı. İlçe çıkışındaki düz alanda Akçakale
ile Koşapınar Atlı Cirit takımlarının gösteri maçını Selim Kaymakamı Zafer Yiğit
, Kars 14'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, Kars İl Jandarma
Alay Komutanı Jandarma
Albay Osman Kılıç
askeri personel ve vatandaşlar izledi. Yaklaşık 1 saat süren cirit gösterisi sonrası protokol sporculara baklava ikram etti. Türklerin Orta Asya
'dan Anadolu'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında 'savaş oyunu' olarak yer alan cirit, Doğu Anadolu Bölgesi
'nde özellikle Kars ve Erzurum
'un köylerinde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri olduğunu söyleyen Akçakale Atlı Spor Kulübü
sporcusu Şimşek Yıldırım, Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor. Bu geleneği kendi imkanlarımızla sürdürüyoruz. Bugünki ciritlerimizi tarihi şan ve şerefle dolu Jandarmamız için fırlattık. Umarız izleyenler beğenmiştir diye konuştu.
Kaynak: DHAAkçakale
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