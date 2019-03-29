Kars Coğrafi İşaretli Uzun Elma Fidanına Yoğun İlgi

Coğrafi işaretli uzun elma fidanına yoğun ilgi Kars
'ın Kağızman
ilçesinde yetiştirilen ve 2017 yılından coğrafi işaret tescil belgesi alınan uzun elma fidanları yoğun ilgi görüyor. Bahar ayının gelmesiyle 7 bin uzun elma fidanı sattığını belirten Emrah
Yurdakul, Yalnızca ilçemizde yetişen uzun elma fidanı çok ilgi görüyor. Normal şartlarda 8 ay dayanıklığı olan uzun elma, hem fiyatıyla hem dayanıklı olmasıyla üreticiler tarafından tercih ediliyor dedi.
Kağızman ilçesinde bahar mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte meyve fidanı satışları da başladı. Şeftali, kiraz, kayısı, ceviz, dut fidanlarını bahçelerine ekmek için alım yapan vatandaşlar, özellikle sadece Kağızman'da yetişen ve 2017 yılında da coğrafi işaret tescil belgesi alan uzun elma fidanına büyük ilgi gösteriyorlar. İlçede uzun yıllardan sonra kayısı üretimi yerine elmaya yönelen vatandaşların tercihindeki en büyük sebep 8 ay dayanıklılığı olması ve üretilen elmanın kilogramının 20 liradan alıcı bulması. Kağızmanda meyve fidanı satıcılığı yapan Emrah Yurdakul, 7 bin fidanın vatandaşlar tarafından alındığını söyledi. Kağızman'da kayısı bahçelerinin yerini artık elma bahçelerinin alacağını belirten Emrah Yurdakul, Normal şartlarda 8 ay dayanıklığı olan uzun elma hem fiyatıyla hem dayanıklı olması ilgi görüüyor. Geçtiğimiz yıl bin kişinin aldığı uzun elma fidanlarına bu yıl büyük ilgi var. Şimdiye kadar 7 bin fidan satışı gerçekleştirdim. Kağızman'da meyve bahçesi sahipleri uzun elma üretimine yönelecek dedi.
Emrah, Kars, Kağızman, Güncel
Kaynak: DHA