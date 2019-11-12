Haberler » Yaşam » Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı - Haber

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adliyesi'nde görevli Hakim, Savcılar ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile birlikte Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek amaçlı fidan dağıttı.

12.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:10Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı
Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adliyesi'nde görevli Hakim, Savcılar ve Denetimli Serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile birlikte Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyasına destek amaçlı fidan dağıttı.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin Protokol gereğince Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Şemsettin Dereli ve Denetimli Serbestlik personeli tarafından Kars Adliye Sarayı'nda 250 fidan vatandaşlara dağıtıldı. Bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi. - KARS

Başsavcı, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
16:17 HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor
15:50 Feriştah Uğur son yolculuğuna uğurlandı
15:47 İnönü, Akıllı Kırsal Turizm Doğru Avrupa Projesi'nin toplantısına ev sahipliği yaptı
15:46 Odunpazarı'nda asfalt çalışmaları sürüyor
15:29 ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı
22:09 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:23:14