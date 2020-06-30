KARS Dalgıç polisler, Azat'ı Aras Nehri'nin 4 metre derinliğindeki balçıktan çıkardı

Dalgıç polisler, Azat'ı Aras Nehri'nin 4 metre derinliğindeki balçıktan çıkardıKARS'ın Kağızman ilçesi Denizgölü Köyü'nde serinlemek için Aras Nehrine girdikten sonra kaybolan Azat Şafak'ın (16) cansız bedenini dalgıç polisler, 4 metre derinliğindeki çamur ve balçıktan çıkardı.

30.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:24
Dalgıç polisler, Azat'ı Aras Nehri'nin 4 metre derinliğindeki balçıktan çıkardı
KARS'ın Kağızman ilçesi Denizgölü Köyü'nde serinlemek için Aras Nehrine girdikten sonra kaybolan Azat Şafak'ın (16) cansız bedenini dalgıç polisler, 4 metre derinliğindeki çamur ve balçıktan çıkardı. Olay, dün akşam saatlerinde Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü Köyü yakınlarından geçen Aras Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için Aras Nehri'ne giren Azat Şafak, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD'ın gece geç saatlerine kadar süren araması sonuç vermeyince Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler çağrıldı. Özel İdare ekiplerinin suyun debisini azaltmaya çalıştığı bölgeye ulaşan dalgıç polisler, nehirde karşıdan karşıya attıkları çelik halatlarla güvenliği sağladıktan sonra yaklaşık 4 metre derinliğindeki suda arama yaptı. 5 dalgıç polisin kısa süren çalışması sonucunda sabah saatlerinde Azat Şafak'ın cansız bedeni nehrin 4 metre derinliğindeki çamur ve balçığa saplanmış olarak bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkardığı Azat'ın cenazesi Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KARS Dalgıç polisler, Azat’ı Aras Nehri’nin 4 metre derinliğindeki balçıktan çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aras Nehri, Kağızman, Güncel, Haber
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