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KARS DOĞADA AÇ KALAN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİLER

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde oturan Mehmet Sena Aras oğlu Cengiz Aras ile Erzurum'a giderken köy çıkışında karşılaştıkları tilkiyi elleriyle beslediler.

02.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:25
KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde oturan Mehmet Sena Aras oğlu Cengiz Aras ile Erzurum'a giderken köy çıkışında karşılaştıkları tilkiyi elleriyle beslediler.
Özel araçları ile Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan baba ile oğlu, karşılarına ikinci kez çıkan tilkiyi cep telefonuna kaydetti. Oğlu Cengiz'e seslenerek, "Arabayı tanıdı. Bak nasıl da arabayı gördü koşa koşa geldi. Ben diyordum bugün yine gelecek ve bak geldi" diyen Mehmet Sena Aras, aracı park edip karşılarına çıkan tilkiyi elleriyle beslediler. Tilki ile bu ikinci karşılaşmaları olduğunu söyleyen Aras, "Bir gün yine giderken aynı tilki önümüze çıktı. Araçtan indiğimde kaçmadı ve yanıma geldi. Bende kendisine yiyecek verdim ve dostluğumuz başladı. Oğlumla birlikte Erzurum'a giderken bizi tanıdı ve yine karşımıza çıktı. Hazırlıklı olduğumuz için kendisine yiyecek verdik. Hiç korkmuyor, bir evcil hayvan gibi yanımıza geliyor. Umarım kötü niyetli kişilerle karşılaşmaz" diye konuştu.
Yolda bir süre mola verip tilkiyi doyuran baba ve oğul daha sonra araçlarına binerek Erzurum'a doğru yola çıktı. Baba Aras tilkiye, "Haydi eyvallah. Yarın yine görüşürüz. Bay bay" diye seslenip el salladı. KARS DOĞADA AÇ KALAN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Sena, Kağızman, Erzurum, Güncel, Haber

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