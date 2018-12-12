Kars Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı (2)
ARAÇLAR YOLDA KALDI Kars
'ın Arpaçay
ilçesi ile Ardahan
'ın Çıldır
ilçeleri arasındaki Taşbaşı köyü mevkiinde kar ve tipi nedeniyel çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Öğle saatlerinden sonra yoğunlaşan kar, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan bazı araçlar, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü bölgede, ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars,Ardahan,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:13