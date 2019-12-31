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Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu

Kars'ta, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

31.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:35 Kars eksi 12'yi gördü, ağaçlarda kırağı oluştu
'ta, kar yağışının ardından soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü kentte ağaçlar beyaza bürünerek, kırağı tuttu.
Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 8 ayı kış olan kentte havaların yeniden soğuduğu kentte soğuktan demir parmaklıklar donarken, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.
"SOĞUK KIRAĞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU"
Kars'ta soğuk ile birlikte etkili olan kırağı ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kentte bulunan bütün ağaçlar beyaza büründü. Tarihi mekanlarla birleşen kırağı tutmuş ağaçlar insanların beğenisini kazandı. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kars'ta gece hava sıcaklığı eksi 15'i görürken, sabah saatlerinde eksi 12'yi gördü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.
(İHA)

Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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