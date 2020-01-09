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Kars eksi 16'yı gördü

Kars'ta hava sıcaklığının gece eksi 16 dereceye düşmesi ile araçlar dondu, ağaçlar kırağı tuttu.

09.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:25Kars eksi 16'yı gördü
'ta hava sıcaklığının gece eksi 16 dereceye düşmesi ile araçlar dondu, ağaçlar kırağı tuttu.
soğukları Kars'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü. erken saatlerde işe gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilenirken, aşırı soğuklardan ağaçlar da kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.
"CİĞERLERİME KADAR SOĞUĞU HİSSETTİM"
Kars'ın eksi 16'yı gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Bugün Kars eksi 16'yı gördü. Hava buz kesiyor. Her taraf beyazdan çiçek açmış durumda. Memleketimiz çok soğuk, şuanda çok üşüyorum. Kars'ın olağan bir hali bu. Bizler alışkın olmamıza rağmen bu sabah çok üşüdüğümü hissettim. Ciğerlerime kadar bu soğuğu hissettim" dediler.
Kars'a turla gezmeye gelen vatandaşlar ise kırağı tutmuş ağaçların önünde fotoğraf çekildi. Kars'ta hava sıcaklığı gündüz eksi 16 derece olarak ölçülürken, gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
(Işık Çapanoğlu/İHA)

Sibirya, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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