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Kars Emniyet Müdürlüğü'nden koronavirüs tedbirleri

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm motorize ekipler, ana yollar ve bağlantılı yollarda sürekli olarak megafon marifetiyle halka evde kalmaları yönünde uyarılar yapıyor.

02.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:54
Kars Emniyet Müdürlüğü'nden koronavirüs tedbirleri
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm motorize ekipler, ana yollar ve bağlantılı yollarda sürekli olarak megafon marifetiyle halka evde kalmaları yönünde uyarılar yapıyor.

Emniyet Müdürlüğü'nce, haber merkezi üzerinden KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ile bütün şehri izlenerek yoğunluk görülen yerlere ekip sevk edilerek gerekli uyarı ve önlemler alınıyor.

Kentte 155 kanalı ile 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaç ve talepleri polis ekiplerince ivedi olarak ihtiyaçlarını karşılanıyor.

Vatandaşların; banka şubeleri, bankamatikler, mobil iletişim mağazaları, PTT önünde ihtiyacı bulunduğu yerlerde yaya devriye olarak görevlendirilen ekipler, vatandaşları sosyal mesafe konusunda ve evde kalmaları konusunda ikaz ederek bilgilendiriyor.

Ayrıca; Sabit uygulama noktalarında kente araçla gelen vatandaşlara gerekli uyarılar ve kontroller yapılıyor. - KARS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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