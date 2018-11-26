Kars Emniyet Müdürlüğünden Kitap Desteği

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "ÇOGEP Sporcu Gençlik Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında 20 okulun kütüphanesine kitap desteği sağlandı.Proje kapsamında Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesindeki kütüphaneye kitap verildi.Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun da okula gelerek kütüphanede incelemede bulundu.Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce yapıldığını anımsatarak, "Emniyet Müdürlüğü olarak önleyici kolluk görevimizi sadece sahada asayiş olaylarında göstermiyoruz. Bulunduğumuz ilde her sorunla ilgilenme, her ihtiyaçla ilgilenme görevini de yapıyoruz." dedi.Kütüphanelere katkı vermeye, zenginleştirmeye çalıştıklarını anlatan Öksüz, "Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin boş zamanlarını daha iyi geçirmesini sağlamak, onların sosyal ve manevi gelişimine katkıda bulunmak, bilgilerini yeteneklerini daha ileriyle taşımak. Onun için bazı sportif etkinlikler düzenlendi, gençlerimize sportif kurslar verildi. Bu kursların sonucunda öğrenciler çeşitli gezilere götürüldü. Bu da onun son halkası. Okullarımıza kitap yardımında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise 20 okula destek sağlanacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.