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Kars Emniyet Müdürü Sağdıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:26Kars Emniyet Müdürü Sağdıç, AA'nın
Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Sağdıç, daha sonra oylama yaptı.
Sağdıç, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın Gölü'nde "kış şöleni" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik eden Sağdıç, çalışmaların birbirinden güzel olduğunu ve fotoğraf seçmekte zorlandığını belirterek, "Seçmekte çok zorlanıyoruz ama birini seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz fotoğraflar çok güzel, ama Çıldır Gölü'nde çekilen fotoğrafı çok beğendim. Gölge ve atların olduğu kare çok ilgimi çekti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, hepsinin eline sağlık." dedi.

Anadolu Ajansı, Hüseyin Yıldız, Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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