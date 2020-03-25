Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor - Haberler

Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor

Kars'taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün eski hizmet binası, restore edilerek Polis Evi olarak turizme kazandırılacak.

25.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:52
Kars eski Emniyet Müdürlüğü Polisevi oluyor
Kars 'taki tarihi tescilli yapılardan birisi olan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün eski hizmet binası, restore edilerek Polis Evi olarak turizme kazandırılacak.

Vali Türker Öksüz, sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel potansiyeliyle kadim şehir Kars'ın ve Karslıların en iyi hizmetlere layık olduğunu belirtti.

Öksüz, Kars'ı kalkındıracak, katma değer katacak ve Kars'ın değerine değer katacak olan çeşitli projelerin 2020 yılı itibariyle hayata geçirileceğini kaydetti.

Kars Polis Evi'nin de bu projelerden biri olduğunu ifade eden Vali Öksüz, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilerek turizme kazandırılmasında büyük destek ve katkıları olan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof.Dr.Yunus Kılıç ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Restorasyon çalışmalarına başlanan Kars Polis Evi'nde, 8 adet süit oda, 7 adet standart oda, 1 adet engelliler için oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.

25 Şubat 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve 7 milyon 968 bin TL'ye mal olacak projenin 2020 yılı sonunda bitirilerek hizmete sunulması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

17:38: Silopi'de koronavirüs tedbirleri - Haberler 17:36: Edremit Körfezi'nin en büyük halk pazarında gıda dışında tezgah açılmasına izin verilmedi - Haberler 17:35: Odun yardımı bahanesiyle geldiler, altınları çalıp kaçtılar - Haberler 17:34: Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu - Haberler 17:34: Bir tutukluda korona virüs çıktığı yönündeki asılsız iddialara soruşturma - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler