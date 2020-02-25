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Kars evlerinde gördükleri akrepler korkuttu

Evlerinde gördükleri akrepler korkuttuKARS'ın Sukapı Mahallesi'ndeki 4 evde akrep görülmesi vatandaşları korkuttu.

25.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:41
Evlerinde gördükleri akrepler korkuttu
KARS'ın Sukapı Mahallesi'ndeki 4 evde akrep görülmesi vatandaşları korkuttu.
Dağlık bir alanda kurulan Sukapı Mahallesi'ndeki 4 evde, son bir haftada akrep görülmesi vatandaşları korkuttu. Evinde akrep bulan Servet Savaş, akrebi duvarda gezinirken gördüklerini anlattı. Savaş'ın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evde görülen akrep, Muhtar Ataman Beki ve komşular tarafından yakalanıp, kavanoza konuldu.
Mahalle Muhtarı Ataman Beki, "Görünce ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl müdahale edeceğimizi de bilmiyoruz. Mahallede çok sayıda eski bina var. Kentsel dönüşümün acilen hayata geçirilmeli" dedi.
Kars evlerinde gördükleri akrepler korkuttu

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Kaynak: DHA


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